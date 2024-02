Stiri pe aceeasi tema

- Limba romana este extrem de frumoasa și armonioasa, dar are o mulțime de reguli de care trebuie sa ținem cont. Gramatica poate deveni dificila pentru o parte dintre romani, astfel ca pot exista mai multe greșeli la care nu suntem atenți. In ceea ce privește cuvantul „foietaj”, sunt folosite ambele variante,…

- In ciuda faptului ca limba romana este limba pe care o vorbim zi de zi, oricine se poate incurca in ea uneori. Aceasta este cea mai frecventa greșeala de gramatica din limba romana. Mulți romani fac aceasta greșeala fara sa iși dea seama. Cea mai frecventa greșeala de gramatica din limba romana Un exemplu…

- Cum pot ramane fara bani romanii care primesc carduri sociale | Greșeala pe care mulți o facPersoanele aflate in situații vulnerabile vor beneficia, pana in anul 2027, de cardurile sociale pentru alimente, ca ajutor din partea statului. In perioada 2024-2027 vor exista doua masuri de acordare…

- Pe langa rolurile esențiale pe care le are in bucatarie, unde ajuta la gatit, coacere și la impachetare, folia de aluminiu curața obiectele din argint patate și izoleaza termic ferestrele sau ușile. Dar iata cum nu trebuie sa fie folosit acest obiect! In cuptorul cu microunde O greșeala pe care o poți…

- Dificultatea in aceasta situație provine din faptul ca litera "x", ca semn grafic, include doua sunete, ambele consoane:"cs" , ca in TAXISAU"gz", ca in EXAMEN. Schematic, exista 2 situații privind silabisirea cuvintelor care conțin "x".1. Cand "x" se afla intre 2 vocale, formeaza silaba cu a doua vocala:mi-Xer,…

- Ciorba se numara, fara indoiala, printre alimentele preferate de romani și nu numai. Insa, dupa ce o prepara, mulți oameni au obiceiul de a o lasa pe aragaz, ca sa se raceasca. Și tu procedezi la fel? Ei bine, daca da, nu mai face acest lucru este o greșeala uriașa! Nu o spunem noi, ci specialiștii.…

- Șnițelele sunt adorate de toata lumea, de la cei mai mici la cei mai mari. Este unul dintre preparatele cele mai simplu de pregatit. Necesita puține ingrediente, dar multe gospodine nu știu cum se bate corect pieptul de pui pentru șnițele. Iata metodele simple prin care șnițelele ies mai delicioase…

- Limba romana este recunoscuta pentru complexitatea sa și poate crea probleme chiar și nativilor. Cuvantul „dintotdeauna” provoaca nelamuriri multor romani, iar acum, veți afla cum se scrie corect.