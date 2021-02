Stiri pe aceeasi tema

- La numai cateva ore dupa ce Mircea Badea a vorbit despre cotația bitcoin, spunand ca nu se poate cumpara nimic cu ea, criptomoneda bitcoin a depasit marti, pentru prima data, pragul de 50.000 de dolari, continuand o tendinta de apreciere alimentata de interesul marilor banci si companii precum Tesla,…

- Asociația Constructorilor Auto din Romania (ACAROM) a publicat luni un raport cu privire la inmatricularile de mașini noi și second-hand pe parcursul lui 2020. Datele arata ca romanii au inmatriculat 126.351 de mașini noi, in scadere cu 21.7% fața de 2019, cand au fost inmatriculate 161.562 de unitați.…

- ​Românii care se întorc din strainatate, de la lucru, pot obține fonduri europene de câte 40.000 de euro sau 50.000 de euro pentru ferme în România, prin linia de finanțare „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, pentru care s-a anunțat oficial perioada…

- Audi va lansa anul viitor pe piața din Romania șase modele noi, dintre care cinci vor ajunge in showroom-uri in primele șase luni. Pe zona de electrificare, Audi va lansa doua modele 100% electrice (Audi e-tron GT și Audi Q4 e-tron) și unul hibrid -...

- Este greu de crezut cum in acest an pandemic Tiriac Auto vinde masini second hand rulare in Romania pe drumurile noastre mioritice cu preturi extrem de mari chiar si fata de cele ale dealerilor din Germania. Vedeta este un Mondeo pe benzina 1.5 EcoBoost care este vandut de catre Tiriac…

- Tesla a publicat pe site-ul oficial cinci anunțuri de angajare pentru un showroom și un service in București. "Ne pregatim intrarea in Romania", menționeaza constructorul american in descrierea posturilor. Tesla a confirmat pentru prima oara in mod public ca intenționeaza sa deschida un showroom și…

- Dupa ce s-au laudat ca nu vor impune nici o taxa in 2021, liberalii au prezentat una dintre aceste taxe chiar in Planul National de Relansare si Rezilienta. Este vorba despre o "taxa ecologica pentru vehiculele poluante". Daca cele de pana acum s-au dovedit a fi ilegale, prin natura…