Cum se pot schimba banii vechi? Află ce bancă cumpără bani vechi Mulți dintre noi gasim bani vechi prin casa și ne intrebam daca se pot schimba banii vechi și ce banca ii cumpara. Ei bine, banii vechi, uzați sau deteriorați se pot schimba la Banca Naționala a Romaniei. De cate ori nu ați auzit un apropiat spunand “Am gasit banii aștia vechi prin casa. Ce-aș putea face cu ei? Oare cum schimbam banii vechi? Daca, da, cum”. E bine de știut ca banii vechi pot fi schimbați la Banca Naționala a Romaniei (BNR). Puteți sa trimiteți banii vechi, intr-un plic, la sucursalele regionale ale BNR din București, Craiova, Cluj-Napoca, Constanța, Iași și Timișoara. Cheltuielile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

