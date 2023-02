Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei este asteptata sa coboare la nivelul de o cifra inca din trimestrul III al anului curent, in devans cu aproape trei trimestre fata de prognoza precedenta, si sa se situeze in decembrie 2023 mult sub valoarea anticipata anterior, pentru ca in ultimul semestru al anului viitor…

- Rata anuala a inflației va scadea probabil in trimestrul I 2023 in linie cu cea mai recenta prognoza pe termen mediu, dar va cobori semnificativ mai alert ulterior, ajungand la nivelul de o cifra inca din trimestrul III al anului curent – in devans cu aproape trei trimestre fața de previziunile precedente…

- Rata anuala a inflației va scadea probabil in trimestrul I 2023 in linie cu cea mai recenta prognoza pe termen mediu, dar va cobori semnificativ mai alert ulterior, ajungand la nivelul de o cifra inca din trimestrul III al anului curent – in devans cu aproape trei trimestre fața de previziunile precedente…

- Nivelul de lacomie si foamea de putere este atat de mare incat unii vor sa-si consume chiar si vecinii, a spus Papa Francisc, sambata, intr-o aluzie aparenta la razboiul din Ucraina si la alte conflicte, relateaza Reuters, citeaza digi24.ro.

- Nivelul de lacomie si foamea de putere este atat de mare incat unii vor „sa-si consume chiar si vecinii”, a spus papa Francisc, sambata, intr-o aluzie aparenta la razboiul din Ucraina si la alte conflicte, relateaza Reuters.

- Nivelul de lacomie si foamea de putere sunt atat de mari incat unii vor "sa-si consume chiar si vecinii", a spus papa Francisc, in predica din Ajun de Craciun, intr-o aluzie aparenta la razboiul din Ucraina si la alte conflicte, informeaza Agerpres.

- Petrom, cel mai mare comerciant de carburanți din țara, a decis sa ieftineasca semnificativ benzina standard, acest tip de combustibil lichid ajungand sa fie vandul la un preț situat sub nivelul de 6 lei/litru. Bucurie mare pentru șoferii bacauani, dupa ce prețul la carburanți a scazut vertiginos, in…

- Supermarketurile din Marea Britanie au inceput sa limiteze cumparaturile la oua, dupa ce oferta in piața este tot mai mica, din cauza gripei aviare, dar și a creșterii costurilor de producție pe fondul razboiului din Ucraina. Mai mult, exista temeri legate de o penurie de curcani si gaini pentru masa…