Cum se manifestă cancerul oral? Îl poate depista un dentist? Cum se manifesta cancerul oral? Il poate depista un dentist? „Tumorile maligne orale au o rata de supraviețuire de 50-60%, calculata la 5 ani dupa apariție, insa daca sunt descoperite in faza incipienta și tratate de medicul specialist. De cele mai multe ori, aceste tumori sunt dificil de descoperit, de aceea e foarte important ca medicul dentist sa va vada la un consult la fiecare 6 luni și sa inspecteze și parțile moi, nu doar dinții!”, declara medicul stomatolog Sorina Stroe. Limba, cel mai des afectata de cancer ”Cele mai frecvente zone afectate sunt planșeul bucal (zona de sub limba) și limba.… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

