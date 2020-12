Stiri pe aceeasi tema

- Anda Adam este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania, insa, adolescența ei nu a fost prea ușoara, mai ales ca mama ei a plecat in America in urma cu mulți ani. Vedeta a povestit intr-un interviu acordat revistei VIVA!, despre relația pe care o are cu cea care i-a dat viața.Deși avea șansa…

- Fostul fotbalist roman Viorel Turcu a decedat astazi, la varsta de 60 de ani. Fotbalul romanesc este zguduit de vestea tragica a morții lui Viorel Turcu, fost atacant la echipe precum FC Argeș, Steaua și Dinamo. Fostul fotbalist cu o poveste de viața tragica s-a stins din viața astazi, la varsta de…

- Cristian Tudor Popescu a criticat corul antivaccinistilor care cred in teorii ale conspiratiei si anunta ca se ofera voluntar sa fie vaccinat in prima linie si sa fie filmat in momentul vaccinarii. "Eu am spus ca ma ofer voluntar, daca vor considera autoritatile ca acest lucru este corect si posibil,…

- Maia Sandu a caștigat alegerile prezidențiale desfașurate ieri in Republica Moldova pe o platforma anticorupție, care a promis scoaterea țarii din saracie, responsabilizarea autoritaților și strangerea legaturilor cu Uniunea Europeana. Promisiunile corespund portretului de politician reformist pe care…

- Anuntul a fost facut pe Facebook de catre fostii colegi. "Cu deosebit regret, promotia '74 a Colegiului National 'Carol I' (fostul Liceu 'Nicolae Balcescu' din Craiova) anunta trecerea in nefiinta a colegului lor dr. Calota Firmilian!", a scris unul dintre colegi. Fost director al Spitalului Judetean…

- El a murit ca urmare a unui cancer, in locuinta din New York, a precizat aceeasi sursa. Nascut la Massachussetts, a fost dramaturgul american cel mai mult adaptat in istoria teatrului francez. Scrierile sale au fost jucate in cele mai importante teatre din tara de actori precum Gerard Depardieu, Pierre…

- Care erau subiectele zilei in urma cu trei decenii, in 1990 UN INTERVIU TELEFONIC Ion Iliescu "interogat" de Petru Popescu (Los Angeles Times) • Este clar ca Iliescu a venit in Statele Unite pentru a incerca sa risipeasca aceasta impresie • Toate ororile auzite de el despre Ceausescu trebuie inmultite…

- Nașterea prin cezariana și travaliul prelungit pot afecta microbiomul intestinal al copilului, ducand la un risc mai mare de obezitate și alergii, potrivit unui nou studiu, informeaza 360medical.ro. Cercetatorii de la Universitatea din Alberta au folosit datele din studiul de cohorta CHILD pentru a…