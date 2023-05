Regina Camilla va purta o tinuta speciala pe 6 mai, la incoronarea lui Charles al III-lea. Este vorba despre o rochie imbracata de regina Elizabeth a II-a in timpul propriei incoronari in 1953. Conform traditiei, ca si sotul ei, regele Charles al III-lea, ea va avea doua tinute pentru ceremonie: „Robe of State”, purtata la sosirea la Westminter Abbey, si „Robe of Estate”, pentru plecare. „Robe of State” din catifea purpurie purtata de Camilla a fost conceputa in 1953 special pentru incoronarea reginei Elizabeth a II-a. Desigur, s-au facut ajustari pentru ca regina sa o poata purta. „Robe of Estate”…