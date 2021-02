Cum se fotografiau fashionistele din anii 20 Cum se fotografiau fashionistele din anii 20 Fara doar și poate, anii 20 au marcat istoria modei. S-au evidențiat prin ținute spectaculoase, flamboaiante, glamouroase. S-au situat imediat dupa incheierea Primului Razboi Mondial. A fost acel moment in care oamenii de rand au inceput sa aiba acces la ținutele de lux pe care pana in acel moment doar nobilimea le purta. Tot atunci, femeile au inceput sa scape de limitarile vieții de casnica. Au inceput sa munceasca, sa caștige bani și sa poata astfel sa-și cumpere haine dupa bunul plac. Vedem in continuare cum se fotografiau fashionistele din anii… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

