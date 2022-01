Cum se face numerotarea documentelor financiar-contabile în 2022 Concret, autoritațile au stabilit unele reguli generale succinte, insa restul depinde de organizarea interna a fiecarei firme. In esența, vorbim de trei reguli principale pentru numerotarea actelor contabile, care sunt stabilite actualmente prin Ordinul Ministerului Finanțelor 2.634/2015. Prima este ca persoanele care raspund de organizarea și conducerea contabilitații contribuabilului trebuie sa desemneze o persoana (sau chiar mai multe) care sa se ocupe de alocarea și gestionarea numerelor actelor. Desemnarea persoanei responsabile se face prin decizie interna scrisa. A doua regula este ca fiecare… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Robert Lewandowski a fost rugat recent sa iși exprime opinia referitor la cel mai bun fotbalist al lumii in acest moment, fiind pus sa aleaga intre Messi și Ronaldo. Raspunsul sau nu a fost lipsit de modestie, spunand ca el este cel mai bun. De asemenea, el a pus sub semnul intrebarii decizia Ballon…

- Jurnalista Iosefina Pascal a povestit pe Facebook experiența avuta marți seara, cand a fost ridicata cu duba și dusa la sediul Poliției dupa protestul de la Parlament. Poliția Romana a revenit și a oferit mai multe explicații. „Referitor la informațiile aparute in spațiul public, cu privire…

- Ministrul Finantelor Publice, Adrian Caciu, a declarat, vineri, ca cei cu pensii peste 4.000 de lei vor plati, incepand cu 2022, contributiile la sistemul de sanatate, el aratand ca, in contextul in care 80% dintre romani castiga sub 4.000 de lei, acestia pot sa plateasca aceste contributii.…

- Companiile nu vor mai fi obligate sa arhiveze documentele financiar-contabile timp de pana la 50 de ani,conform unei inițiative legislative. In funcție de tipul acestora, perioada de arhivare ar putea scadea pana la 5 ani, inclusiv pentru statele de salarii emise incepand cu anul 2011. In ultimii 30…

- Buzoienii care vor sa obțina numerele roșii o vor face mai ușor saptamana viitoare. Concret, de luni pana joi (6-9 decembrie), la serviciul inmatriculari auto vor funcționa patru ghișee dedicate exclusiv eliberarii numerelor provizorii. Ghișeele vor fi deschise in intervalul orar 16.00-18.00. Articolul…

- Printesa mostenitoare Amalia a Regatului Tarilor de Jos a declarat ca nu este inca pregatita sa devina regina, cu toate ca este dedicata unei vieti in serviciul tarii sale. Potrivit Reuters, informațiile apar intr-o biografie ce urmeaza sa fie publicata inainte de implinirea varstei de 18 ani, pe 7…

- Klaus Iohannis, presedintele Romaniei, a promulgat legea prin care se interzice institutiilor publice si organelor de specialitate ale administratiei publice centrale sa solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, in vederea solutionarii cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii…

- Crucea Roșie din Buzau reduce costurile alocate gestionarii documentelor pe suport de hartie, prin implementarea unei soluții digitale, soluție care s-a dovedit necesara și in contextul pandemiei, ce impune respectarea unor reguli de distanțare sociala. Concret, Crucea Roșie a trecut la utilizarea semnaturii…