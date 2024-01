Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, in pitorescul peisaj al podgoriilor din Tauni, in inima Zonei Viticole de pe Valea Tarnavelor, sute de oameni, majoritatea dintre ei nepalezi, s-au adunat pentru a culege strugurii special pastrați pentru producerea faimosului “vin de gheața”. Cu o condiție meteorologica rar intalnita in aceasta…

- Astazi din de dimineața, intunericul dealurilor din Tauni, comuna Valea Lunga, a fost destramat de lumina unor focuri imense la care se incalzeau aproximativ 300 de oameni. Se organizau pentru a incepe recoltarea, celor 15 hectare de vița de vie din soiul Traminer Roz pastrate in acest an pentru producerea…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis marti un mesaj de condoleante pentru victimele cutremurului din Japonia. ”Romania este alaturi de cetatenii din Japonia, in aceste momente dificile”, a afirmat seful statului.”Romania este alaturi de cetatenii din Japonia, in aceste momente dificile”, a scris…

- Ministrul Economiei, Radu Oprea, considera ca Romania ar trebui sa se afle „in prima linie” a procesului de reconstructie a Ucrainei, informeaza AGERPRES . „Trebuie sa vorbim si despre ziua de maine, iar maine inseamna (…) pasul urmator, reconstructia Ucrainei. Cred ca astazi Romania este binecuvantata,…

- Cupa Mondiala de Tenis de Masa Echipe Mixte 2023 se desfasoara in perioada 4-10 decembrie, in China. La aceasta competiție este prezenta și Romania care se numara printre primele 18 cele mai bune echipe din lume. Potrivit site-ului Federatiei Romane de Tenis de Masa, Romania a inregistrat o victorie…

- 1. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea participarii Romaniei la Acordul partial extins privind Registrul daunelor cauzate de agresiunea Federatiei Ruse impotriva Ucrainei, instituit prin Rezolutia CM/Res(2023)3, adoptata de Comitetul Miniștrilor al Consiliului Europei la Strasbourg, la 12 mai 2023…

- Black Friday 2023 la eMAG se apropie cu pasi repezi si poate reprezenta o buna ocazie pentru a-ti achizitiona un lucru dorit de mult timp, cu o reducere importanta de pret. Printre produsele cautate cu ocazia Black Friday se numara si consolele de gaming, iar una dintre cele preferate de iubitorii de…