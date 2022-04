Cum se face corect un grătar.Ce nu trebuie să-ți lipsească de pe masa de 1 MAI Alege cel mai bun gratar pentru tinePoate suna ca un sfat general, dar sunt doua elemente importante pe care trebuie sa le aiba un gratar pentru a face ceva bun. Primul este ca trebuie sa foloseșți carbuni pentru gratar (sau lemne). Nu este nimic greșit cu gratarele care folosesc gaz pentru ardere, dar nu o sa ai nici o aroma de fum. Ai putea la fel de bine sa gateșți in cuptorul de la aragaz.Al doilea este ca iți trebuie un capac la gratar. Acesta capteaza aroma inauntru și ține temperatura constanța. Și-l poți inchide și ca sa stingi flacarile ce pot sa arda carnea. De exemplu eu foloseam un… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

