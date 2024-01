Este știut faptul ca in Romania conducerea multor instituții de stat este numita politic, iar ceea ce se intampla la Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) nu face excepție. Recent, la șefia agenției a fost numit temporar un fost președinte de asociație de bovine, care orice s-ar zice, nu are nicio expertiza in domeniu. Și pe buna dreptate mulți se intreaba ce l-a recomandat pe Ionuț-Costin Lupu pentru aceasta funcție, din moment ce nu este specializat sau familiarizat cu modul in care funcționeaza APIA. De altfel, dupa cate se pare, deși provine din randul fermierilor, avand…