Cum se fabrică făina de greieri aprobată de UE Comisia Europeana a aprobat vanzarea mancarurilor cu faina din greieri in toate tarile din Uniune. Insa, odata cu aceasta decizie a aparut și un val de nelamururi. Mulți dintre romani vor sa afle cum se fabrica faina de greieri. Greierii care devin materie prima sunt hraniți doar cu vegetale si sunt bine curatați inainte de a fi macinați. „Oprim mancarea timp de 24 de ore, apoi facem recoltarea. Un sistem automat selecteaza greierii. Urmam protocoalele de siguranta, la fel ca o fabrica de creveti sau una de carne. Adormim greierii, apoi ii spalam, ii fierbem – ii gatim in apa fiarta 9 minute”, a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

