Cum se explică scăderea vaccinărilor zilnice în România. Valeriu Gheorghiță: Numărul limitat de doze avut la dispoziție Coordonatorul campaniei de vaccinare Valeriu Gheorghita spune ca de luni, 1 martie, vor fi minimum 30.000 de persoane imunizate zilnic și precizat ca scaderea persoanelor vaccinate in ultimele zile se explica prin faptul ca Romania nu a avut suficiente doze de vaccin. „As vrea sa fac o precizare legata de aceasta scadere din ultimele zile a numarului de persoane vaccinate la nivel national, a fost o scadere cauzata de numarul limitat de doze din luna februarie, in sensul in care pe baza calendarului de livrare am blocat locurile la programare dupa 11 februarie si am deschis noi locuri din 1 martie”,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

