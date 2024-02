Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Național de Statistica informeaza ca, prețurile medii de consum in ianuarie 2024 s-au majorat fața de luna decembrie 2023 cu circa 0,8%; luna ianuarie 2023 (in ultimele 12 luni) cu 4,6%. Inflația lunara In luna ianuarie 2024, comparativ cu luna decembrie 2023, s-a inregistrat o majorare a prețurilor…

- Biroul Național de Statistica (BNS) informeaza ca, in anul 2023 au fost eliberate 3,4 mii de autorizații de construire, noteaza Noi.md. In anul 2023, s-au eliberat 2252 de autorizații de construire pentru cladiri rezidențiale, in descreștere cu 2,1% și 1162 de autorizații pentru cladiri nerezidențiale,…

- Biroul Național de Statistica informeaza ca in anul 2023 s-a inregistrat o creștere semnificativa a prețurilor la serviciile transportului aerian de pasageri din Republica Moldova, de circa 2,3 ori. Prețurile biletelor de avion au inregistrat o creștere semnificativa, in ciuda promisiunilor autoritaților…

- Biroul Național de Statistica informeaza ca prețurile medii de consum in luna decembrie 2023 s-au diminuat fața de luna noiembrie 2023 cu circa 0,4%; s-au majorat fața de decembrie 2022 (in ultimele 12 luni) cu circa 4,2%. Inflația lunara In luna decembrie 2023, comparativ cu luna noiembrie 2023, s-a…

- Biroul Național de Statistica a anunțat noi statistici despre evoluția invațamintului superior in anul academic 2023/24, transmite Noi.md Conform datelor, anul de studii 2023/24, iși desfașoara activitatea 21 de instituții de invațamint superior, dintre care 17 unitați (inclusiv 9 instituții publice…

- Social Domeniile in care au fost cele mai mari salarii in luna septembrie și locurile unde s-au platit cele mai mici retribuții Publicat 13.12.2023 21:33 · 4 minute de citit Ce domenii au fost cel mai bine platite in luna septembrie și unde se inregistreaza cele mai mici salarii relateaza, pentru Moldova…

- In ianuarie-septembrie 2023 in Moldova au fost realizate investiții in active imobilizate in valoare de 20,5 miliarde lei, in descreștere cu 2,1% (in prețuri comparabile) fața de ianuarie-septembrie 2022. Despre aceasta a anunțat Biroul Național de Statistica, menționind ca, in același timp, investițiile…

- Biroul Național de Statistica informeaza ca in ianuarie-septembrie 2023 comparativ cu ianuarie-septembrie 2022 in structurile de primire turistica cu funcțiuni de cazare s-au inregistrat creșteri atit la numarul turiștilor cazați, cit și la innoptarile turistice cu 13,9% și, respectiv, cu 6,3%. Cazarile…