Stiri pe aceeasi tema

- Daca și tu ești consumator de chipsuri sau de alt tip de snack-uri, probabil te confrunți deseori cu problema deschiderii recipientelor. Multe dintre ele se rup și se deterioreaza complet. Playtech Știri iți explica in randurile de mai jos ce metode sa aplici pentru a deschide corect ambalajele. De…

- Curațenia casei joaca un rol foarte important in viața fiecarui om, iar aici intra și spalarea perdelelor și a draperiilor. Ei bine, știm ca iți este foarte greu sa le dai jos de la geam, insa afla ca nu mai este nevoie sa faci asta. Noi iți vom prezenta un truc genial, care cu siguranța te va ajuta…

- Tu știai ca trebuie sa-ți lipești degetele atunci cand porți tocuri? Acest truc este extrem de benefic pentru femei și ar trebui sa-l incerce de fiecare data cand poarta pantofi sau sandale cu toc. Iata care este motivul pentru care trebuie sa procedezi in acest fel!

- Exista foarte multe trucuri atat pentru florile din gradina, cat și pentru cele pe care le ai in vaza. Ei bine, pentru astazi ți-am pregatit un truc genial pentru plantele din vaza. Acest truc iți va fi de folos și ar trebui sa-l știe orice gospodina. Iata de ce trebuie sa pui fixativ pe florile din…

- Probabil și tu ai adidași albi acasa și i-ai murdarit, insa nu ai idee cu ce sa-i cureți. Ei bine, nu-ți face probleme, deoarece noi venim cu soluția și iți prezentam cum sa-ți cureți papucii chiar la tine acasa. Un truc extrem de ușor, ieftin și simplu iți va fi de mare folos. Iata cum trebuie sa procedezi!

- Iata ca vara a venit și s-a dat deja și startul la distracție. In noul sezon estival petrecerile de pe plaje au inceput, iar aceasta este ocazia perfecta ca doamnele și domnișoarele sa știe ce culori sunt in trend anul acesta. Cum iți alegi corect costumul de baie.

- Daca stai de ceva vreme la curte și ți-ai facut și o mica gradina, atunci știi ca este aproape imposibil sa nu ai murdarie pe piesele tale de mobilier de exterior și curațarea murdariei de pe unele dintre aceste piese de mobilier de exterior poate fi o provocare uneori. Multa lume uraște culoarea alba…

- Cine a ajuns la o anumita varsta și nu știe cum sa depoziteze lenjeria de pat nu are de ce sa iși faca griji. In aceasta situație se afla mulți dintre oameni. Insa, daca vrei sa afli cum sa impaturești rapid și corect lenjeria de pat, trebuie sa vezi trucul care s-a viralizat in America. […] The post…