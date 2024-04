Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Cauza care a generat incendiul de la Ibanești a fost reprezentata de scanteile sarite din soba folosita la incalzirea locuinței, au precizat reprezentanții ISU Vaslui. Barbatul de 89 de ani a fost gasit cazut in holul locuinței, unde a ajuns, probabil, in incercarea de a se salva din calea flacarilor.…

- Ideea de a ține un astfel de jurnal, in cazul proceselor pe care le avem cu Dan Marian, nu-mi aparține, chiar și titlul este plagiat. Patentul este al unui prieten jurnalist, scriitor și fost om politic, Liviu Antonesei. Am spus “fost”, pentru ca a avut ințelepciunea sa demisioneze din cea mai inalta…

- FLACARI… Un incendiu a izbucnit, in aceasta dupa-amiaza, in cartierul Munteni din Barlad. O locuința a luat foc, iar flacarile s-au extins la o casa vecina. Pompierii sunt la fața locului și intervin pentru opri incendiul. Situația este cu atat mai grava cu cat alimentarea cu apa este intrerupta din…

- CURATENIE LUNA …In majoritatea gospodariilor din Romania, apropierea Pastelui este o perioada de curatenie generala. Dar stii care e ultima zi in care se face curatenia de Paste? Traditia este una veche si este respectata cu sfintenie in cele mai multe case din Romania. Primavara este anotimpul care…

- SUPARARE… Unii hușenii s-au apucat cu mult entuziasm de curațenia de primavara, insa rezultatul acestui elan gospodaresc nu prea este unul care sa „maguleasca” imaginea orașul, cel puțin prin zonele de la periferia urbei. Ba chiar și prin cimitirul ortodox au aparut mormane de gunoaie, semn ca localnicii…

- MAI PRESUS DE TOȚI… In luna septembrie 2020, Primaria Vaslui preda catre Agenția Naționala pentru Locuințe un teren de 1000 mp pe strada Ceramicii, in vederea construirii unui bloc pentru medicii și profesorii din oraș. Valoarea proiectului s-a ridicat la 4,5 milioane de lei și trebuia sa fie gata in…

- INDIFERENȚA… Degeaba a fost amendat și s-a ales și cu dosar penal. Primarul comunei Albești, Romeo Iftene, nu s-a invațat minte. La mai puțin de un an de cand a fost in centrul unui scandal legat de modul in care gestioneaza colectarea gunoiului din comuna, oamenii din comuna iși arata inca o data nemulțumirea…

- URMARI… Cei trei copii din Stanilești, raniți aseara in urma exploziei unei butelii intr-o locuința din sat, au fost internați la Spitalul din Iași, „Sfanta Maria”, iar medicii au facut precizari in privința starii in care se afla micuții. Copilul cel mai mic, de 5 ani, a fost cel mai mult afectat de…