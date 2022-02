Cum să te îmbraci chic și confortabil la birou: 5 idei Ținutele pe care le porți la birou nu trebuie sa fie intotdeauna 100% formale, mai ales daca ai un job ce iți permite o oarecare libertate și care nu implica intalniri cu clienți importanți. Insa, ce fel de elemente poți incadra cu succes intr-un outfit astfel incat acesta sa fie confortabil, stilat și potrivit pentru un mediu de lucru profesional? Am pregatit cateva idei pe care le poți pune in aplicare la birou. 1. Incalțamintea casual schimba totul O ținuta simpla sau una care pare mai degraba formala poate fi transformata foarte ușor intr-un look lejer și jucauș printr-o pereche… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

