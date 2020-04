Cum să te ferești de coronavirus la cumpărături, potrivit experților In timpul pandemiei de coronavirus, mersul la cumparaturi este momentul in care mulți dintre noi intram in contact cu cel mai mare numar de oameni. Tocmai de aceea, este extrem de important sa ne protejam cat mai bine cand mergem la cumparaturi. Noul coronavirus poate fi transmis prin aer sau prin atingerea unor suprafețe contaminate cu particule virale și transferarea acelor particule catre gura, nas sau ochi. Partea buna este ca virusul poate fi omorat cu detergenți, alcool, clor și alți dezifectanți. Citește și: EXCLUSIV! Poveștile impresionante ale cadrelor medicale din Romania care lupta… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- S-a aflat cum arata datele actualizate de autoritați cu privire la cazurile de COVID-19 confirmate la nivel național. Din cate a informat Grupul de Comunicare Strategica marți la ora 13, pana pe 21 aprilie, au fost confirmate 9.242 de persoane infectate cu noul coronavirus in Romania, 2.153 dintre acestea…

- Grupul pentru Comunicare Strategica a transmis cele mai recente date referitoare la cazurile de coronavirus din Romania. Județul Timiș a inregistrat in ultimele 24 de ore zeci de noi cazuri, ajungand la 227 de imbolnaviri. Mai multe de atat sunt doar in ... The post Tot mai mulți oameni din Timiș se…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anunțat astazi, 23 martie 2020, printr-o declarație de presa, ca vor urma saptamani critice pentru Romania și a dat de ințeles ca se vor lua masuri și mai dure pentru a limita contactul intre oameni, in contextul epidemiei de #coronavirus. Klaus Iohannis a dorit,…

- Rwanda, țara in est-centrul Africii, nu a inregistrat niciun caz de coronavirus, dar autoritațile iau masuri preventive.In stațiile de autobuze din capitala Kigali au fost montate cișmele mobile, iar oamenii sunt obligați sa se spele pe maini inainte de a urca in mijloacele de transport.SEEN IN KIGALI:…

- Dupa mai multe verificari, autoritatile au stabilit traseul din Romania al italianului infectat cu coronavirus. De-a lungul celor patru zile petrecute in tara noastra, barbatul a intrat in contact cu zeci de persoane.

- Autoritațile au stabilit traseul italianului bolnav de coronavirus in Romania. Barbatul infectat cu coronavirus a intrat in contact cu zeci de oameni din momentul in care a ajuns in Oltenia.Acestora li se adauga pasagerii care care au mers cu el in avion atat pe drumul dinspre Italia spre…

- Autoritatile din China au inceput sa foloseasca drone echipate cu difuzoare, pentru a avertiza cetatenii sa poarte masti de protectie, in incercarea de a limita raspandirea noului coronavirus care a dus la moartea a peste 360 de oameni.

- Coronavirus este de neoprit și tot mai mulți oameni nu știu ce sa faca pentru a scapa din fața virusului ucigaș. Cu toate acestea, Mircea Badea nu se teme de nimic și și-a exprimat parerea, prin niște replici dure adresate poporului chinez!