Cum să scapi de mahmureală dacă bei prea mult de Paște Azi, foarte lume petrece in familie, la iarba verde sau la restaurant. Meniul zilei va fi bazat pe foarte multa mancare, dar și pevalcool, in cazul multor oameni, așa ca am considerat ca poate v-ar interesa cateva sfaturi despre cum se scapa rapid de mahmureala. Imediat ce te trezesti, bea doua pahare mari cu apa rece, pentru a contracara deshidratarea. Bea si un pahar mare cu suc de grepfrut, portocale sau rosii. Sucul de fructe contine fructoza, care accelereaza metabolizarea alcoolului. Daca esti consumator de cafea, bea una sau doua cani cat mai repede. Cofeina este un vasoconstrictor, adica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

