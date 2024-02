Stiri pe aceeasi tema

- Datele ar putea oferi o usurare temporara decidentilor politici, deoarece a doua cea mai mare economie a lumii se confrunta cu riscuri dezinflationiste pe fondul cererii slabe a consumatorilor, dar sustenabilitatea impulsului turismului ramane incerta. In timpul sarbatorii, cunoscuta drept cea mai mare…

- In ediția din data de 13 februarie 2024 a emisiunii Power Couple Romania - La bine și la greu, Radu Siffredi a fost cel de al doilea concurent care nu are permis de conducere, și care tocmai, de aceea, a primit un bonus de 5 minute in plus la aceasta proba. Iata cum s-au descurcat tanarul și partenera…

- Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, le da replica lui Marcel Ciolacu și Mihai Tudose: „e o vorba romaneasca: de ce ți-e frica nu scapi!”. Totodata, el a dezvaluit ca cei doi au venit la el in birou pentru a-i propune sa candideze independent susținut de PSD.„Aud și vad și eu aceste…

- Actorul Ryan Reynolds (47 de ani), coacționar la clubul englez Wrexham, a depașit doua milioane de aprecieri cu postarea pe care a facut-o noaptea trecuta, in timpul Super Bowl LVIII. Noaptea trecuta, in timpul meciului pentru titlul in NFL, toți ochii au fost pe lojile Allegiant Stadium din Las Vegas.…

- Dependența de telefon, sau utilizarea excesiva și compulsiva a acestor dispozitive, a devenit o problema globala din ce in ce mai serioasa, ce afecteaza o gama larga de persoane, de la adolescenți pana la varstnici.

- Cei care sforaie tind sa devina mai zgomotoși in lunile reci, o veste nu tocmai buna pentru cei care impart același pat cu ei. Totuși, exista un exercițiu simplu de 30 de secunde care ar putea reprezenta cheia pentru ca amandoi sa beneficieze de un somn odihnitor.