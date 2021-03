Stiri pe aceeasi tema

- Cand au cea mai mare nevoie micutii de calmul nostru? Atunci cand sunt ei insisi furiosi. Un raspuns violent din partea noastra ar creste si mai mult nivelul de stres si tendinta de autoaparare si nu ne dorim asta. Scopul nostru este sa aflam ce l-a facut pe copil sa se simta intr-un anume fel, cum…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Craiova au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 09 februarie 2021, a inculpatului Nicolae Gagiu, executor judecatoresc in cadrul BEJ “Gagiu Nicolae”, pentru savarșirea…

- Accidentele auto se petrec din mai multe motive, dar de cele mai multe ori este implicat factorul uman. Cu alte cuvinte, erorile pe care le face omul din spatele volanului conduc aproape intotdeauna la un incident sau cresc foarte mult riscul producerii unuia. Organizațiile care studiaza siguranța la…

- Actorul clujean, care va implini 85 de ani pe 27 ianuarie, a explicat, intr-o scrisoare emoționanta publicata pe pagina sa de pe o rețea sociala, ca a trecut prin momente grele dupa ce și-a pierdut un prieten, care a fost infectat cu coronavirus, iar o alta persoana apropiata se lupta cu boala in aceste…

- Doua persoane și-au pierdut viața in incendii. Primul caz in care a decedat un barbat in varsta de 60 de ani a avut loc in dimineața zilei de 12 ianuarie in orașul Criuleni. Conform primelor informații apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:05.

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca Executivul va interveni, dupa 15 ianuarie, si va modifica Legea Energiei electrice si a gazelor naturale pentru a stabili cum se va face liberalizarea pietei, ”daca ANRE-ul nu poate sa o faca”. ”Nu trec oamenii obligatoriu in serviciul universal care…

- DINAMO. Suporterii DDB s-au specializat in a face sold out cu biletele virtuale de la meciuri, fie acasa, fie in deplasare. Fanii intrețin echipa, au facut calculele, imediat dupa fluierul final al partidei de la Pitești au pus in vanzare tichete pentru etapa cu Iașiul, la 5 lei bucata. „Am avea curaj…

- La doar 22 de ani, Irina Deaconescu are o viața foarte activa. E iubita lui Cristi Manea, fundașul lui CFR Cluj, iar recent a devenit mamica. Tanara vloggerița a vorbit cu viva.ro despre noua ei viața și a oferit detalii despre relația ei cu jucatorul ardelenilor, inclusiv cum a inceput totul. Cei doi…