Cum să plăteşti mai puţin la căldură. Aşa faci economii considerabile Seteaza temperatura la nivelul de jos al confortului termic. Se spune ca diferenta de un singur grad poate mari sau micsora, dupa caz, valoarea facturii cu pana la 3%. Inlocuiti pe cat posibil baile in cada cu dusuri rapide pentru reducerea consumului de apa calda si implicit de gaze naturale. Folositi capuri de dus cu curgere lenta sau baterii de cada cu doua trepte de reglare a debitului. . Astfel este posibila o reducere a costurilor chiar si cu 25%. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Seteaza temperatura la nivelul de jos al confortului termic. Se spune ca diferenta de un singur grad poate mari sau micsora, dupa caz, valoarea facturii cu pana la 3%, potrivit economica.net. Montarea unui cap termostatat pe calorifere pentru a controla debitul agentului termic din radiator…

- In capatul dinspre Real al prelungirii drumului expres, șantierul este in faza livrarii primelor grinzi necesare atat la pod cat și la viaduct. Acestea au fost comandate la o unitate de producție din Deva și primele au fost deja turnate, in urma cu 10 zile. Sursa: Pompiliu Caragia © Lungimea…

- Reducerea costurilor la intreținere in sezonul rece este o prioritate pentru cei mai mulți dintre noi. Cum iarna se apropie cu pași repezi, este bine sa ții cont de cateva sfaturi simple, dar eficiente, pentru a minimaliza cheltuielile pentru intreținerea lunara. Eficientizeaza modul de menținere a…

- Canicula in municipiul Baia Mare. In cursul dupa-amiezii de duminica, 11 august, temperatura resimtita este de 38 grade Celsius, desi valoarea reala ese de 32 grade. “Indicele de confort termic (ITU) a atins si depasit usor pragul critic de 80 unitati in municipiul Baia Mare. Valoare temperatura aerului…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis azi dupa-amiaza o avertizare COD GALBEN de canicula (caldura sufocanta persistenta și disconfort termic accentuat) inclusiv pentru județul Satu Mare. Avertizarea este valabila cel puțin trei zile. Intervalul : 11, 12 și 13 august Zonele afectate : conform…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, astazi, o avertizare meteorologica, ce vizeaza un val de caldura si disconfort termic in Muntenia, pana duminica. In Argeș, in cursul zilelor de joi, vineri, sambata și duminica valul de caldura se va extinde. In orele amiezilor disconfortul termic va…

- Val de caldura si disconfort termic accentuat in urmatoarele zile in toate judetele Moldovei. In cursul zilelor de joi, vineri, sambata și duminica (8, 9, 10, 11 august 2019) valul de caldura se va extinde, iar in orele amiezilor disconfortul termic va fi ridicat și indicele temperatura-umezeala (ITU)…

- Disconfortul termic in sezonul cald apare atunci cand valoarea temperaturii aerului depaseste pragul de 37 grade Celsius sau atunci cand indicele temperatura-umezeala (ITU) atinge sau depaseste pragul valoric de 80 unitati. Organismul uman nu este pregatit genetic pentru aceste situatii, resimțindu-le…