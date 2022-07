Cum să îndepărtezi boabele de grăsime de sub ochi Boabele de milium apar ca mici coșuri albe la suprafața pielii, mai ales la nivelul feței. Sunt localitate adesea pe zonele din jurul ochilor și pe obraji. Milia se dezvolta atunci cand celulele de sebum moarte (keratina) sunt prinse sub piele. Aceasta formeaza microchisturi albicioase sau galbui care infunda porii... The post Cum sa indepartezi boabele de grasime de sub ochi appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

