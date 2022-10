Stiri pe aceeasi tema

- Folia de aluminiu nu este buna doar la impachetarea produselor, ci aceasta este foarte utila in trucuri care ajuta curațenia din casa sau la pastrarea produselor in stare normala in bucatarie. Ce se intampla daca pui folie de aluminiu in borcanul cu orez sau faina.

- Ustensilele de bucatarie nu pot fi folosite pentru o perioada nedeterminata de timp. Ca in cazul tuturor instrumentelor, la un moment dat se vor deteriora. Desigur, acest lucru se poate intampla din mai multe motive, printre care se numara și o utilizarea lor necorespunzatoare, diverse incidente, neglijența…

- O treime dintre utilizatorii romani intra pe TikTok pentru a fi la curent cu tendințele, in timp ce 33% se conecteaza pe aplicație pentru a invața ceva nou, spune Paula Kornaszewska, directoare pe zona Europei de Est a TikTok, intr-un interviu pentru Libertatea. „Multe tipuri de conținut au devenit…

- Gospodinele s-au saturat sa arunce prosoape dupa cateva folosiri. Majoritatea dintre ele nu iși doresc diverse pete de ulei sau alte ingrediente pe ele, așa ca renunța la acestea și le inlocuiesc rapid. Nu trebuie sa mai dai bani pe altele, ci sa inveți sa le speli in mod corect. Exista cateva trucuri…

- Exista unele ustensile pe care nu ar trebui sa le folosim, de fapt, in bucatariile noastre, chiar și in ciuda faptului ca au fost produse cu acest scop. Printre ele se numara și ustensilele din lemn. Nu sunt chiar atat de bune pe cat ai putea sa crezi. In randurile urmatoare vom vorbi despre motivul…

- Majoritatea romanilor adora sa consume cartofi in multe feluri. Deși mulți au senzația ca știu cum sa ii prepare corect, exista cateva trucuri care sa te ajute sa ii gatești exact așa cum iți dorești. Ai nevoie de cațiva cartofi pentru fiert și puține scobitori. Nu trebuie sa te mai ingrijorezi de faptul…

- Primaria municipiului Suceava are dreptul sa caseze un numar de 20.000 de autovehicule uzate in cadrul programului guvernamental de innoire a parcului auto inițiat de Ministerul Mediului. Cel puțin așa a declarat primarul Ion Lungu in cadrul unei conferințe de presa. Proprietarul mașinii casate ar urma…