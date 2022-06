Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Ciuca inregistreaza un nou record in privința creșterii aparatului bugetar cu noi demnitari. A aprobat, luni, Hotararea de Guvern care include, printre altele, și noua organigrama a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), condus de Marcel Boloș (PNL). Potrivit actului normativ,…

- Numarul ucrainenilor care au intrat in Romania de la inceputul razboiului declanșat de Rusia, in 24 februarie, a trecut de un milion de persoane, conform datelor transmise, luni, de Poliția de Frontiera. Politia de Frontiera anunta ca duminica au intrat in Romania 7.903 cetateni ucraineni, in scadere…

- Romania trebuie sa depuna prima cerere de plata in PNRR, in valoare de 3 miliarde de euro. Anunțul a fost facut, duminica, de ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos. „Suntem in plin proces de pregatire a primei cereri de plata, pe care Romania o poate pune pana la sfarsitul lunii…

- Doi ucraineni au fost prinși cu 700.000 de dolari și 250.000 de euro nedeclarați, in Vama Siret-Porubne, in timp ce se indreptau spre Romania. Banii au fost confiscați. Serviciul Granicerilor de Stat din Ucraina a anunțat ca la PTF Porubne din regiunea Cernauți au fost depistați doi cetațeni ucraineni…

- Moscova anunta ca recruteaza soldati, in plin conflict cu Ucraina, iar anuntul este dat pe un site de joburi. „Alegeți stabilitatea, ample oportunitați de autoimplinire, un nivel de viața decent și un statut social ridicat”, se precizeaza in anunț, scrie Il Fatto Quotidiano. In anunt se vorbeste si…

- Guvernul thailandez va distribui gratuit un milion de plante de canabis gospodariilor din intreaga țara in luna iunie, marcand astfel o noua lege care le permite thailandezilor sa cultive canabis acasa, a anunțat ministrul Sanatații, citat de CNN. Conform noii reglementari, thailandezii pot cultiva…

- Ministerul Apararii de la Kremlin a anunțat ca aproximativ 1,16 milioane de prizonieri au fost aduși in Rusia de la inceputul invaziei in Ucraina. Conform dpa, citata de Agerpres, din cele peste 1 milion de persoane, aproximativ 205.000 sunt copii. Unul dintre generalii armatei ruse, generalul colonel…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretele prin care se ia act de demisia lui Dan Vilceanu si de desemnare a lui Ioan Marcel Bolos, ministrul cercetarii, inovarii si digitalizarii, ca ministrul investitiilor si proiectelor europene, interimar. Administratia Prezidentiala a anunțat ca presedintele…