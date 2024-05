Trei persoane au fost retinute, dupa ce la locuinta a doi dintre ei, din orasul Mihailesti, judetul Giurgiu, au fost gasite 14 kilograme de cocaina. Drogurile, in valoare de peste un milion de euro, erau portionate si ingropate in mai multe locuri din curte. Potrivit Politiei Romane, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti, […] The post VIDEO/FOTO. Captura de cocaina de peste 1 milion de euro, in Giurgiu. Unde au ascuns traficanții drogurile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .