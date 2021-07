Cum să faci față unei furtuni. Sfaturile care îți pot salva viața In urma avertizarilor meteorologice tip cod portocaliu și chiar roșu de furtuna, pompierii indeamna populația la „așa nu” in timpul unei furtuni. Ce nu ar trebui sa faca aceștia pentru a ramane cat mai in siguranța? Printre sfaturile recomandate de aceștia, se numara: intreruperea oricarei activitați in aer liber;daca furtuna ne surprinde, este recomandat sa intram in casa, intr-o constructie sau intr-un autoturism pentru a nu fi loviți de obiecte, pomi/crengi, stalpi;ușile și ferestrele trebuie inchise;daca ne aflam intr-o zona deschisa (camp, plaja, o ambarcatiune pe apa), stam ghemuit, cu mainile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

