Cum să cumpărați lanțul de drujbă potrivit Lanțul este capatul de lucru al drujbei, porțiunea din ferastrau care face taierea propriu-zisa. Pentru a-și indeplini misiunea in siguranța și in mod fiabil, aceste piese de drujba trebuie sa se potriveasca la ferastrau fara a fi prea moale și fara prea multa tensiune. Pentru a asigura o potrivire corecta, trebuie sa cunoașteți mai multe masuratori și termeni de piese de drujba, atunci cand cautați un lanț de schimb. Aceste masuratori – lungimea barei, numarul de ochiuri sau dinți, pasul și calibrul – fac parte din eticheta de pe ambalajul unui lanț de schimb. Lungimea barei descrie de obicei… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

