Cum s-au cheltuit în pandemie banii craiovenilor Cum s-au cheltuit in pandemie banii craiovenilor. Potrivit execuției bugetare la data de 30 septembrie 2020, care va fi supusa la vot in ședința CL Craiova de astazi, in contul primariei au intrat din taxele și impozitele locale 142.092.616 lei. Din acești bani, 107.974.087 lei au fost venituri fiscale (taxe, impozite și alte contribuții), iar diferența de 34.118.529 lei – venituri nefiscale (cele provenite de la regiile și societațile controlate de primarie, venituri din dobanzi etc). Trebuie spus ca, in aprilie, bugetul Craiovei inregistra un minus de 35 de milioane de lei din cauza pandemiei,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

