Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, afirma ca cel mai mare pericol pentru securitatea Europei este invazia Rusiei in Ucraina. Intr-o conferinta de presa in care a prezentat prioritatile pentru acest an, Macron a spus ca Rusia nu trebuie lasata sa castige si a anuntat noi ajutoare militare pentru…

- Ucraina a aplicat luni Rusiei o lovitura dura prin doborarea pentru prima data a unui avion rusesc de detectie radar A-10, avariind in acelasi timp un avion IL-22 rusesc folosit ca post aerian de control, in timp ce la sol Rusia pare sa pregateasca lansarea unei noi ofensive pe teritoriul ucrainean,…

- Aproape toate exporturile de petrol ale Rusiei din acest an au fost expediate in China si India, a declarat viceprim-ministrul Alexander Novak, dupa ce Moscova a raspuns la sanctiunile economice occidentale, redirectionind rapid livrarile in afara Europei. Rusia a reorientat livrarile spre Europa catre…

- Parlamentului și Consiliul UE au ajuns de curand la un acord privind reforma modelului pieței de energie din Uniune. Ce inseamna efectiv acest lucru și, mai ales, cum ne va afecta la nivelul Romaniei? In primul rand, trebuie precizat ca e vorba de un acord provizoriu, deci ar mai putea aparea…

- Europa a interzis cea mai mare parte a importurilor de petrol din Rusia, in urma cu un an, dar cumpara cantitati mari de motorina care este posibil sa fie produsa prin rafinarea titeiului rusesc, transmite Bloomberg.Importurile de motorina ale Europei din India, unul din cei mai importanti cumparatori…

- Europa a interzis cea mai mare parte a importurilor de petrol din Rusia, in urma cu un an, dar cumpara cantitati mari de motorina care este posibil sa fie produsa prin rafinarea titeiului rusesc, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.Importurile de motorina ale Europei din India, unul din cei mai…

- Armata ucraineana a anuntat vineri ca a desfasurat „o serie de acțiuni de succes” pe malul stang al fluviului Nipru, ocupat de fortele ruse, in sudul Ucrainei, dupa ce Rusia a recunoscut in urma cu doua zile ca Kievul ocupa pozitii in zona. Ucrainenii spun ca au provocat pagube insemnate rușilor.

- Rusia se pregatește sa iși extinda prezența militara in estul Libiei. Planul sau cuprinde dezvoltarea unei baze navale controlate de ruși, care ar oferi Moscovei un avanpost extrem de important la poarta sudica a Europei. In urma intalnirii de la Moscova,