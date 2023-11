Cum s-a transformat Indagra în ultimii ani. Pe bani mulți Tot mai multa lume se declara dezamagita de transformarea Indagra, cel mai mare targ de agricultura și industrie alimentara de la noi, intr-un imens talcioc, unde se vand de toate printre gratarele cu mici și carnați, la care se inghesuie vizitatorii. Expozanții nu sunt nici ei prea incantați și recunosc ca vin mai mult pentru contacte, și nicidecum contracte, și inca pe bani mulți. Cu fiecare an care trece, imaginea Indagra se schimba radical. Chiar daca s-au dat in folosința ceva spații moderne de expunere pentru firmele participante, in incercarea de internaționalizare a manifestarii și a aducerii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

