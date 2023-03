Stiri pe aceeasi tema

- Deținutul politic Iuliu Marton avea 49 de ani cand a fost dus la Constanța, in 1951, pentru a lucra, alaturi de alți „dușmani ai poporului”, la renovarea Cazinoului aflat pe faleza Marii Negre.

- Pe 9 martie, de la ora 19, Casa de licitații ”Historic” organizeaza licitația ”Avangarda și avangardiști”, in cadrul careia vor fi licitate, printre altele, exponate extrem de rare și valoroase legate de Constantin Brancuși și Victor Brauner.

- Cel putin patru militari americani au fost raniti in Siria, in cursul unei operatiuni in care a fost asasinat un lider al retelei teroriste Stat Islamic, anunta Comandamentul Central american (CENTCOM), transmite Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- In Romania, exista o mulțime de companii aeriene care au zboruri atat la noi in țara, cat și in strainatate. Cele mai populare și cunoscute companii aeriene sunt Tarom, Blue Air și Carpatair, dar iata care sunt toate companiile romanești și cand au fost inființate acestea. Care sunt cele mai vechi companii…

- Municipiul Iasi este considerat de foarte multe persoane printre cele mai frumoase din Romania. Obiectivele turistice, arhitectura cladirilor istorice si impresionantele lacasuri de cult fac din Iasi o adevarata capitala culturala.

- Nu toata lumea știe cat timp rezista, cu adevarat, alimentele in frigider. Perioada in care pot fi pastrate depinde de mai mulți factori. Experții in alimentație explica pe rd.com care sunt regulile. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Considerata drept cea mai bine vanduta romanciera din toate timpurile, despre Agatha Christie se spune ca operele sale au fost traduse in peste 100 limbi din intreaga lume, iar vanzarile au depasit 2 miliarde de exemplare pe intreg mapamondul.

- 8 Ianuarie este Ziua Campinei, in 2023 implinindu-se 520 ani de la atestarea documentara a localitații. In absența oricarei alte acțiuni publice, la Centrul de Informare Turistica a avut loc o comunicare ilustrata cu lucruri mai puțin cunoscute din istoria Campinei, dar foarte interesante.