Cum recunoști varianta Omicron. Toate simptomele s-au schimbat Noile variante ale coronavirusului vin și cu un set diferit de simptome, spun specialiștii Mai exact, daca la varianta Delta pierderea gustului și mirosului erau simptomele principale, la Omicron lucrurile stau puțin diferit. Astfel, specialiștii Institutului pentru Sanatate Publica din Franța au stabilit care sunt simptomele specifice infectarii cu varianta Omicron. Acestea sunt in general ușoare, mai ales la persoanele vaccinate. Sante publique France (SPF) a analizat un eșantion de 317 cazuri pozitive pentru Omicron, confirmate prin secvențiere (singura tehnica care permite identificarea 100%… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

