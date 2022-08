USR il acuza, miercuri, 17 august, pe ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, ca a semnat un contract pentru consultanta, de 21 de milioane de euro, cu Organizatia Mondiala a Sanatatii, organizatie din al carei Consiliu Executiv a facut parte pana in anul 2021.

”Luni la rand, reprezentantii PSD au reclamat, cu maxima vehementa, costurile de consultanta din PNRR, desi era evident ca statul roman nu are experti in construirea de spitale mari si in digitalizarea Sanatatii. Ajuns la putere, ipocrit ca intotdeauna, PSD nu a folosit expertii pe care ii tot invoca prin studiourile tv. In schimb,…