Copiii și bebelușii sunt mai expuși la daunele produse de radiațiile ultraviolete (UV), deci protecția solara este esențiala. Epiderma lor este mai subțire și mai puțin eficienta in protecție decat cea a adulților, deoarece sistemul defensiv reprezentat de melanocite este inca in curs de dezvoltare. Prin urmare, atunci cand alegeți produse de protecție solara pentru copii, trebuie sa luați in considerare urmatoarele: SPF: Toate produsele trebuie sa aiba un factor de protecție solara (SPF) de cel puțin 50+ impotriva razelor UVB. Valoarea SPF se refera doar la protecția anti-UVB și indica de cate…