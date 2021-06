Cum poți vedea Live Stream Online meciul Portugalia – Franța de la Euro 2020 Meciul Portugalia-Franța, decisiv pentru calificarea in optimile Euro 2020, se poate viziona pe PRO TV PLUS și online pe VOYO de la ora 22.00. La aceeași ora se disputa și meciul Germania-Ungaria. Calcule, conform GSP: Franța e singura calificata matematic in „optimi” din grupa F. Campioana mondiala va termina pe primul loc daca o va invinge pe Portugalia. Sau cu un egal contra lusitanilor, in cazul in care Germania nu bate Ungaria. Germania e sigura de calificare cu un egal. Daca Germania caștiga și Portugalia o incurca pe Franța, atunci nemții caștiga grupa. Trupa lui Low e OUT daca pierde cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

