Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai tare truc de curațenie. Afla care este varianta naturala și cea mai simpla, ce curața perfect geamul de la cuptor. Nu ai nevoie de oțet sau alte soluții scumpe și chimice din magazine, ci doar de doua ingrediente. Nu se zgarie și este foarte eficient! Cum cureți rapid geamul de cuptor Bucataria…

- Nu este necesar sa fii un cofetar experimentat pentru a le realiza, lista de mai jos conținand tot ceea ce ai nevoie. Gogoșile facute in casa sunt pur și simplu perfecte și aceste rețete vor deveni o parte din repertoriul de dulciuri al familiei. Ingrediente simple, pe care le gasești in orice camara,…

- Dupa sezonul rece, gazonul din curte poate fi afectat vizibil, mai ales ca zapada și temperaturile scazute ii poate provoca daune majore. De aceea, este esențial sa faceți o examinare atenta a peluzei primavara, pentru a revitaliza iarba. Iata cele 3 ingrediente simple care iti revigoreaza gazonul.…

- Baia este locul unde iți petreci o buna parte din zi, locul unde ai nevoie ca totul sa fie curat și relaxant, astfel incat, dupa o zi lunga petrecuta la birou, sa te poți bucura de o baie calda și relaxanta. Pentru a beneficia de acest lucru, trebuie sa ai grija de obiectele sanitare și sa te asiguri…

- Mujdeiul nu lipsește niciodata de pe masele romanilor. Este un sos foarte popular, insa trebuie preparat cu grija pentru a ieși așa cum trebuie. Secretul consta in cantitatea de ulei pe care o folosiți. Cat ulei se pune in mujdeiul de usturoi Rețeta pentru mujdeiul de usturoi este diferita in funcție…

- Curtea ta este o extensie a casei tale si, prin urmare, merita sa fie un spatiu primitor si bine intretinut. Pastrarea curateniei in curte contribuie atat la o estetica placuta, cat si la starea ta de bine generala. Iata cateva strategii si sfaturi practice pentru a mentine curtea intr-o forma impecabila,…

- Viscolul și frigul de afara nu sunt deloc ideale ca sa stai și sa incerci sa cureți parbrizul. Pune 2/3 parti de spirt, 1/3 parte apa și o lingura de detergent de vase lichid intr-o sticla de cca 500ml, care sa aiba un capat cu dispozitiv de tip spray.Amesteca cele trei ingrediente și pune-le in sticla,…

- Din cauza alimentației, corpul poate ajunge sa fie plin de toxine, astfel ca este recomandata o detoxifiere. Pentru a curața organismul, poți apela la o bautura minune care are și un gust delicios și se prepara simplu.