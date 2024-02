Cum ții gândacii la distanță de casa ta? Trucuri simple, care îți vor fi de un real ajutor O problema des intalnita in gospodarii este reprezentata de apariția unor vizitatori nedoriți, deoarece aceștia pot provoca o infestare sau pot cauza daune, afectand totul, de la mobilier la sanatatea locuitorilor. Printre acești invadatori se numara gandacii, care pot sa apara in diferite zone ale casei, in special in medii calde și umede. Pentru a preveni proliferarea acestor insecte, iți vom dezvalui ce poți amplasa pe podea pentru a indeparta gandacii in mod definitiv din dormitorul tau.Baia sau bucataria sunt de obicei camerele in care gandacii apar in mod recurent, deoarece aici gasesc resursele… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cat de des ar trebui sa inlocuiți buretele de vase?Cand devine dificil sa-ți amintești ultima data cand ți-ai schimbat buretele pentru vase, este timpul sa acționezi! In realitate, acesta trebui inlocuit in fiecare saptamana. Da, acest lucru poate parea excesiv, dar este necesar sa se mențina un mediu…

- Hainele negre sunt extrem de populare, atat datorita eleganței pe care o ofera, cat și a faptului ca indiferent de ce fel de accesorii am mai purta, ele vor se vor asorta extrem de bine!Insa, chiar și in situațiile in care scoatem din portofel sume importante de bani, pentru a cumpara haine din magazine…

- Electrizarea parului se poate intampla din cauza uscarii excesive, utilizarea frecventa a uscatorului ori a placii de indreptat, lipsa hidratarii, produse neadecvate de ingrijire, condiții meteo.

- O imunitate forte ajuta la prevenirea bolilor infecțioase cronice sau recurente, iar in sezonul rece, ii ține departe pe copii de raceli sau gripa. Pe langa o alimentație bogata in vitamine și minerale, exista cateva gesturi simple care fac minuni.

- In plin sezon al virozelor și gripei, cateva metode simple fac minuni acasa, pentru a preveni imbolnavirile. Un mediu sigur este esențial pentru intreaga familie. In primul rand, specialiștii spun ca trebuie sa privim locuința ca pe un spital.

- Pentru a ne mentine greutatea in perioada Sarbatorilor specialiștii in nutriție ne recomanda sa respectem regula meselor mici si dese, sa combinam cat mai putin alimentele, iar inainte de a manca un aliment mai greu precum sarmalele sa manacam putina sala

- Mirosurile neplacute din mașina de spalat sunt o problema comuna cu care se confrunta orice gospodina. Acestea sunt cauzate de ciupercile și calcarul din recipientele de detergent și din alte parți ale aparatului. Dar orice gospodina rezonabila poate face fața singura unei probleme comune, bazandu-se…

- O romanca blocata in Fașia Gaza cere cu disperare ajutor. Doarme sub cerul liber alaturi de soțul ei care este bolnav și dependent de tratament pe care, in curand, nu-l va mai avea. Chiar și ambulanța a refuzat sa vina și sa ii acorde ajutor, spune femeia.