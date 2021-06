Stiri pe aceeasi tema

- Vacanța in Grecia și Bulgaria: Turiștii romani care au facut Covid pot intra in cele doua țari fara test PCR sau adeverința de vaccinare. Ce documente trebuie sa prezinte Vacanța in Grecia și Bulgaria: Turiștii romani care au facut Covid pot intra in cele doua țari fara test PCR sau adeverința de vaccinare.…

- Insulele Maldive sunt intr-un mare pericol și risca sa dispara de pe fața pamantului, pana la sfarșitul acestui secol. Problemele sunt create de schimbarile de clima. Un subiect asupra caruia iși indreapta atenția, in ultima vreme, cel puțin la nivel declarativ, țarile bogate. „Daca deteriorarea mediului…

- Mihai Margineanu s-a intors din vacanța și a marturisit ca a avut COVID-19. Acesta a facut anunțul pe rețelele de socializare, unde le-a impartașit fanilor ce simptome a avut și cum a reușit sa scape de virusul SARS-CoV-2. Mihai Margineanu (51 de ani) a povestit pe rețelele de socializare ca atat el,…

- Premierul italian Mario Draghi indeamna turistii straini sa-si rezerve vacanta de vara in Italia si anunta ca Roma este pe cale sa implementeze certificate de deplasare incepand de la jumatatea lui mai, mai devreme decat o mare parte a Uniunii Europene (UE), relateaza Reuters. Mario Draghi…

- PSD condamna incapacitatea coalitiei de guvernare de a lua o decizie clara in privinta testarii anti-COVID-19 in unitatile de invatamant, ceea ce face ca scoala sa reinceapa in aceeasi stare de confuzie in care se afla inainte de vacanta. „Dupa cinci saptamani de vacanta fortata, scoala reincepe…

- Insulele Maldive ofera posibilitatea administrarii vaccinurilor anti-COVID-19 turistilor, cu scopul de a promova acest sector de care depinde atat de mult economia lor, transmite agerpres.ro."Turismul de vaccinare este o viziune a presedintelui tarii, Ibrahim Mohamed Solih.

- Insulele Maldive raman o destinație de vacanța populara, chiar și in pandemie. Romanii se afla in topul turiștilor din Maldive in 2021. In aceasta țara, ponderea turismului in PIB trece de 50%, prin urmare guvernul e hotarat sa ii dea un impuls. Pentru a ramane in concordanța cu obiectivul sau de a…

- Toate televiziunile publica zilnic tot felul de statistici venite de la autoritati, dar interpretarea datelor se focuseaza pe numarul de infectari si pe procentele infectarilor in diferite localitati, de aici rezultind si masurile de restrictie sau de carantinare dispuse. Citite mai atent, aceste statistici…