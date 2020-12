Cum pot vota cetățenii aflați în carantină/ izolare la domiciliu Cetațenii aflați in carantina/ izolare la domiciliu pot vota, cu ajutorul urnei mobile, pe care trebuie sa o solicite la secția de care aparțin. Printr-un comunicat de presa, transmis joi, Avocatul Poporului atrage atenția ca și persoanele obligate sa nu paraseasca domiciliul iși pot exercita, la cerere, drepturile electorale. Trebuie sa indeplineasca urmatoarele condiții: – alegatorii care nu se pot deplasa la sediul sectiei de votare din cauza de boala sau invaliditate pot depune cereri pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, daca au domiciliul sau resedinta in circumscriptia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

