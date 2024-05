Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 804. NATO, UE si SUA au calificat drept iresponsabile exercitiile militare pentru folosirea unor arme nucleare tactice anuntate de Moscova, care si-a motivat aceasta decizie in urma declaratiilor unor oficiali occidentali si implic

- Razboi in Ucraina, ziua 797. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus ca ucrainenii vor pune la indoiala legitimitatea președintelui Volodimir Zelenski. Potrivit lui Peskov, soarta lui Zelenski "este pecetluita", iar Moscova iși va ating

- Data de 24 februarie a marcat aniversarea conflictului dintre Rusia și Ucraina, care dureaza de doi ani și nu se intrevede niciun sfarșit. Dar, in timp ce provoaca distrugeri masive in Ucraina, Moscova cere stoparea conflictului Israel – Iran, invocand negocieri diplomatice urgente. Vladimir Putin se…

- Ministerul britanic al Apararii estimeaza ca Rusia pierde in aceasta perioada aproape o mie de militari zilnic, dar inca dispune de suficienți soldați care reușesc sa puna presiune asupra ucrainenilor. “In fiecare an s-a inregistrat o creștere a ratei medii zilnice a pierderilor, de la 400 in 2022,…

- Razboi in Ucraina, ziua 765. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a pledat pe langa presedintele Camerei Reprezentantilor, Mike Johnson, in favoarea unei "adoptari rapide" a unui ajutor militar "vital" pentru tara sa.

- In vreme ce toți ochii sunt ațintiți asupra Ucrainei, in Europa se mai pregatește un conflict. La trei decenii de la scindarea sangeroasa a Iugoslaviei, ciocnirile recente dintre Serbia și Kosovo au reaprins conflicte etnice care ardeau mocnit. Daca Serbia e cauza evenimentelor din teren, Rusia e cea…

- Razboi in Ucraina, ziua 740. In discursul sau de duminica seara, președintele Volodimir Zelenski a afirmat ca e nevoie de voința politica din partea Europei și a SUA pentru a asigura proviziile militare pentru Ucraina.

- Razboi in Ucraina, ziua 724. Forțele ucrainene se retrag din Avdiivka pentru a evita incercuirea, afirma șeful armatei. Preluarea de catre Rusia a orașului estic i-ar oferi controlul deplin asupra zonei din jurul Donețkului, regiune anexata de Moscova in