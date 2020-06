Cum pot beneficia firmele de rambursarea de la stat a 41,5% din salariile angajaților Ordonanța de urgența prin care statul asigura 41,5% din salariile de baza brute prevede cum pot intra firmele in posesia banilor rambursati de la stat. OUG 92/2020 clarifica și ce condiții trebuie sa indeplineasca firmele pentru a primi sumele respective de la stat. Rambursarea a 41,5% din salarii se face pentru o perioada de trei luni , cu condiția ca angajatorul sa mențina acei angajați activi cel puțin pana la 31 decembrie 2020. Excepție fac lucratorii sezonieri, care nu trebuie pastrați la munca pana in decembrie. Obligația legata de mentinerea raporturilor de munca pana in decembrie nu se… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Violeta Alexandru a explicat ca una dintre masurile active aplicate de Guvern, prin ordonanta publicata sambata, vizeaza aprobarea unei sume de 50 la suta din salariul, pana la 2.500 de lei pentru fiecare angajat intre 16 – 29 ani sau peste 50 de ani. "Ne asteptam ca angajatorii sa se uite…

- Guvernul ajuta firmele cu bani pentru plata angajatilor. Guvernul plateste 41,5% din salariul de baza, timp de 3 luni, pentru cei care revin din somaj tehnic, potrivit Mediafax .Ordonanta de urgenta a fost modificata inainte de a fi publicata in Monitorul Oficial, nu a mai ramas procentul de 45%.Conditia…

- Angajatii care au beneficiat de somaj tehnic in contextul pandemiei de SARS-COV-2 si carora le sunt mentinute contractle de munca la reluarea activitatii beneficiaza pentru o perioada de trei luni, prin intermediul angajatorului, de plata a 41,5% din salariul de baza corespunzator locului de munca…

- Guvernul a decis: 41,5% din salariul de baza la revenirea din șomaj tehnic. Guvernul a anunțat primele masurile active pentru perioada urmatoare, printre care 41,5 % din salariul de baza la revenirea din șomaj tehnic și sprijin pentru angajarea persoanelor de peste 50 de ani, tinerilor și a romanilor…

- Guvernul adopta, joi, in sedinta de Guvern, mai multe masuri de sprijinire a angajatilor si angajatorilor, in criza coronavirusului care vor intra in vigoare incepand cu 1 iunie. Astfel, angajații care s-au aflat in șomaj tehnic si care revin la munca in urma reluarii activitații de catre angajatori,…

- Foarte multe persoane care au intrat in șomaj tehnic sau care urmeaza sa intre in aceasta procedura in perioada situației de urgența se intreaba cum li se calculeaza suma pe care o vor incasa. OUG 30/2020 stabilește condițiile in care se acorda șomajul tehnic. La art. XI, alin. 1) se prevede: „Pe perioada…

- Pe perioada situației de urgența, guvernul vrea sa acorde sprijin financiar firmelor care trimit angajații in șomaj tehnic. Vom explica in cele ce urmeaza care este mecanismul de acordare a sprijinului de la stat și ce condiții trebuie sa indeplineasca firmele care solicita acest sprijin. Este vorba…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, joi dimineața, ca toți angajații care sunt trimiși in șomaj tehnic din cauza crizei provocate de pandemia de coronavirus vor fi platiți de la bugetul de stat, din fondurile Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM), aflata in subordinea Ministerului…