Cum poate recupera România sume uriașe de bani pentru buget, în plin război. Bobby Păunescu: "Asta este momentul în care avem aceasta posibilitate" Bobby Paunescu a facut o analiza a vremurilor tulburi prin care trece Europa in aceste momente dar a subliniat și o oportunitate uriașa pentru Romania. In condițiile in care averile oligarhilor sunt vanate in toata lumea, Romania ar putea profita de acest aspect și ar putea recupera sume imense furate din țara de-a lungul ultimilor 30 de ani."Avem de luptat cu doua lucruri foarte puternice: partea de razboi la care nu are cum Rusia sa egaleze NATO, dar al doilea razboi care va fi de lunga durata și nu se va termina cu retragerea lui Putin sau victoria lui, este cu acești oameni care au facut mulți… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

