Stiri pe aceeasi tema

- Adela Popescu a dezvaluit cum se ințelege, de fapt, cu Adela Popescu. Fiind extrem de deschisa cu fanii ei, partenera de viața a lui Radu Valcan nu s-a sfiit sa le vorbeasca despre relația dintre cele doua, impartașindu-le recent și o intamplare din familie! Iata ce detalii prețioase a dat frumoasa…

- Toata lumea o apreciaza și o indragește, insa puțini sunt cei care ii știu numele real. Cum o cheama in realitate pe Alexandra Dinu? Iata cum este trecuta in buletin frumoasa vedeta. A absolvit Liceul Teoretic Jean Monnet, iar prima apariție la TV a fost in anul 1999. Detalii neștiute din viața fostei…

- Radu Valcan și Adela Popescu sunt unul dintre cele mai longevive cupluri și iubite de fani. Relația lor a inceput in urma cu mai bine de 10 ani. S-au cunoscut pe vremea cand amandoi se aflau pe platourile de filmare la telenovela ”Iubire si onoare”. De atunci relația lor a evoluat in ceea ce este […]…

- Radu Valcan și Adela Popescu se pregatesc sa devina parinți pentru a treia oara. Ce a observat celebrul prezentator de la „Insula Iubirii” la soția sa? Lucrurile s-au schimbat de cand a ramas din nou insarcinata. Ce detaliu a observat Radu Valcan la Adela Popescu de cand a ramas insarcinata? Celebrul…

- Adela Popescu și-a deschis sufletul in fața fanilor și a dezvaluit cu ce probleme se confrunta in prezent, fiind insarcinata pentru a treia oara. Soția lui Radu Valcan a oferit un interviu pentru VIVA! și a vorbit in detaliu despre situațiile dificile pe care le-a intampinat pana acum, burtica ei crescand…

- Adela Popescu și-a bucurat fanii cu o poza din copilarie. Timida și inocenta, vedeta le-a topit inimile celor care o urmaresc in mediul online. Iata cum arata soția lui Radu Valcan in urma cu aproape 30 de ani, atunci cand era o școlarița in toata regula.

- Adela Popescu le-a oferit astazi sfaturi importante tinerelor mamici, in cadrul unei emisiuni de televiziune. Soția lui Radu Valcan și-a deschis sufletul in fața telespectatorilor și le-a marturisit ce greșeli nu ar mai face la al treilea copil, vedeta mai avand acasa doi copii superbi: pe Andrei și…

- Radu Valcan a avut parte de o aniversare romantica, alaturi de soția lui, cu ocazia implinirii a celor 44 de ani. Adela Popescu și-a surprins soțul cu un cadou la care acesta nu se aștepta. Vedeta a postat și un mesaj pe contul de socializare, in care le-a povestit fanilor ce decizie a luat, pentru…