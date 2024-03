Bulgaria a luat o decizie istorica anunțand ca va adopta moneda euro in 2025, marcand un pas semnificativ in procesul sau de integrare europeana. Aceasta mutare a ridicat intrebari și speculații in Romania cu privire la momentul potențial al adopției euro in aceasta țara vecina. In ciuda aspirațiilor și angajamentelor europene ale Romaniei, o data clara pentru trecerea la euro inca lipsește, cu previziuni optimiste plasand aderarea la moneda unica europeana cel mai devreme in 2028. Bulgaria a facut un pas hotarat, prin publicarea unui proiect de lege pentru introducerea monedei euro. A stabilit…