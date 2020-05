Un nou obicei de consum a aparut in viața noastra odata cu apariția platformelor care ofera filme și seriale cat și cand vrem. Specialiștii l-au denumit ”binge-watching”, adica obiceiul de a sta ore in șir și a urmari episod dupa episod unul sau mai multe seriale. Cum ne afecteaza acest comportament, dar și de ce este considerat a fi un obicei ”depedent”, la fel ca cel pe care-l au cei care apeleaza la jocurile de noroc, a explicat Anca Maftei, psiholog și psihoterapeut. In ultimul timp, obiceiul de consum la TV s-a schimbat din momentul apariției platformelor de video on demand, un obicei din…