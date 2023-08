Stiri pe aceeasi tema

- Reveal Marketing Research și-a propus sa descopere in cel mai recent studiu de piața cum se raporteaza romanii la relațiile cu apropiații, care este rolul acestora in modelarea diferitelor aspecte ale vieții și dezvoltarii unui individ și felul in care relațiile interpersonale influențeaza comportamentele…

- Romanii acorda o atentie sporita caracterului modern si ecologic al produselor atunci cand evalueaza materialele de zidarie pe care urmeaza sa le foloseasca, pentru 58% fiind important atributul prietenos cu mediul inconjurator la achizitionare, iar pentru 41% atributul modern/inovator, arata un studiu…

- Mersul la alergat, la plimbare sau cu bicicleta a fost mult timp promovat de medici ca fiind cea mai buna modalitate de a scadea tensiunea arteriala. Dar acum, un studiu a descoperit ca alte activitați și antrenamente care pot fi facute acasa sunt de fapt mai bune la prevenirea afecțiunii.

- Cum s-a schimbat piața muncii: Lucrezi din fotoliu de acasa si primesti 400 de lei in plus la salariuPandemia de coronavirus a schimbat aproape in totalitate piața muncii, atat in Romania, cat si in strainatate. Munca de la distanta a castigat tot mai mult teren, iar revenirea la birou a devenit…

- Un desert racoritor este alegerea perfecta in zilele toride. Dulcele fin și aromat se poate pregati ușor acasa, avand nevoie de doar cateva ingrediente. Gelato și inghetața nu sunt același lucru, așa cum s-ar crede. Difera la ingrediente, la textura si la gust.

- Un numar tot mai mare de romani doresc sa poata lucra, cel puțin parțial, de acasa. La Cluj, un centrul important al IT-ului, procentul este mai mare decat in restul țarii. Pandemia nu a facut decat sa accelereze acest trend, determinand multe companii sa accepte munca remote pentru angajați.Lucratul…

- Patruzeci si doi la suta dintre germani cred ca viata li s-a schimbat pe termen lung din cauza pandemiei de COVID-19 si a masurilor asociate luate de guvern, arata un sondaj de opinie realizat de institutul YouGov la comanda agentiei DPA.