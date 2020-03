Intrucat epidemia COVID-19 stabilește noi reguli care incurajeaza distanțarea sociala și interzic adunarile mai mari de 100 de persoane, viitoarele mirese care au nunțile programate pentru lunile viitoare au intrat in panica. Ceea ce trebuia sa fie un motiv de sarbatoare s-a transformat intr-o provocare economica, sociala și logistica pentru viitorii miri. Cuplurile iau in... Read More Post-ul Cum iți planifici nunta in toiul epidemiei COVID-19 apare prima data in TaBu .