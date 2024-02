Stiri pe aceeasi tema

- Feng Shui reprezinta o modalitate importanta de a imbunatați calitatea vieții prin intermediul armonizarii cu mediul inconjurator. Mobila se poate așeza dupa anumite principii și se spune ca aduce armonie și noroc pentru persoanele care traiesc in acel spațiu. Astfel, iata cu trebuie sa pozționezi patul…

- Incidentul s-a produs, miercuri, in satul Pleasa din comuna prahoveana Bucov, unde un barbat a fost prins sub un autoturism. La fata locului au fost trimise echipaje de descarcerare, o autospeciala de prima interventie si comanda, un echipaj SMURD si o ambulanta de terapie intensiva mobila cu medic. Victima,…

- Daca vrei sa ai noroc in noul an, trebuie sa ai aceasta planta in casa. Conform horoscopului chinezesc, exista o planta de apartament care aduce astfel bunastare si belsug. Noul an va fi unul impresionant pentru cei care cred in puterea Feng-Shui. Planta care aduce noroc in noul an chinezesc Odata cu…

- Specialiștii in Feng Shui vin cu sfaturi esențiale și ne explica de ce joaca un rol atat de important culoarea portofelului in care ne pastram banii zilnic. De aceea, trebuie sa ținem cont de anumite lucruri, daca vrem sa avem parte de finanțe in anul care urmeaza. Ca sa incepem 2024 in forța, iata…

- Bradul de Craciun nu lipsește niciodata din casele noastre in perioada sarbatorilor. Este principala atracție, mai ales pentru cei mici. Conform tradițiilor, acesta aduce prosperitate și noroc in familie, insa doar daca este așezat corespunzator. Unde trebuie așezat bradul de Craciun in casa Impodobirea…

- Se apropie Craciunul și mulți dintre noi au impodobit deja bradul sau se pregatesc pentru acest pas. Afla tot ce trebuie sa pui in pomul de Craciun pentru a avea noroc tot anul. Daca respecți aceste tradiții, vei avea un 2024 de poveste, exact așa cum ți-ai dorit. Ce se pune in brad pentru noroc […]…